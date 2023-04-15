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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في حادثي مرور بملوي والعدوة بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى بالمنيا

أصيب  12 شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل وأخري ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركزي ملوي والعدوة في المنيا بسبب انفجار الإطارات تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 8276  ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام كمين مركز العدوة القديم بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمد. ع 40 عام موظف ورجب. ع 20 عاما نجار مسلح وعبد الله. ي 30 عاما نجار مسلح، يقيمون بمحافظة البحيرة ووزير. س 47 عاما موظف مقيم ببني سويف وسلامة. ا 42 عاما سائق مقيم بالإسكندرية ونبيل. د 60 عاما المعاش مقيم بأسيوط.

تم نقل المصابين إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات سحجات واشتباه كسور وأرتجاج، وتحفظت إدارة المرور علي الميكروباص تحت تصرف التيابة العامة.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا بانقلاب السيارة 5812 ربع نقل علي الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز ملوي بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط وهمويوسف. ن. ف 19 عاما وإسلام. ص 19 عاما وروماني. خ 26 عاما ومينا. خ 25 عاما ومينا. م 16 عاما ومينا. ث 40 عاما، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات واشتباه أرتجاج وكسور، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

 

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