بالأسود اللافت.. رضوى الشربيني بإطلالة رقيقة| شاهد

حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مما كشف عن رشاقتها.

أنتتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات اللاتي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.