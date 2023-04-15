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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سفرة رمضان|طريقة عمل كبسة الدجاج و الحلو مشمشية بالفواكه

سفرة رمضان
سفرة رمضان

سفرة رمضان من أكثر الامور التي تحير كل ربة منزل في اختيار الأطباق و الأصناف التي تقدمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، لـ سفرة رمضان طريقة عمل كبسة الدجاج و الحلو  مشمشية بالفواكه.

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سفرة رمضان 

 كبسة الدجاج
المقادير :
(لعمل الدجاج)
٢ دجاجة مقطعة
٤بصل مفروم
6 فلفل ألوان مفروم
ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم
٢ ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كوب بقدونس مفروم
3 ملاعق كبيرة صلصة
زيت
كاري
كركم
بابريكا
كمون
ملح
فلفل أسود
(لعمل الأرز)
١٢ كوب أرز بسمتي
٢٤ كوب ماء مغلي
٣ عود قرفة خشب
٣ لومي
٣ ملعقة كبيرة بهارات كبسة
كزبرة جافة
قرفة بودر
لاورا بودر
حبهان بودر
رشة زعفران بودر
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير :
(لعمل الدجاج)
في حلة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل والثوم ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان والحار والصلصة ونقلب جيداً ثم نضع قطع الدجاج والتوابل كلها والبقدونس ونقلب جيداً ثم نرفعها من على النار.
(لعمل الأرز)
في نفس الحلة التي شوحنا فيها قطع الدجاج نضع الأرز وباقي كمية التوابل ونقلب ثم نضيف الماء المغلي ونضع عليه الدجاج ونقلب جيداً ونتركها حتى تمام النضج ثم تقدم وصحتين وهنا .

كبسة الدجاج

مشمشية بالفواكه
المقادير :-
مشمشية
قراصيا
تين مجفف
موز حلقات
تفاح مكعبات
فراولة مكعبات
سيرب مانجو
ثلج مجروش
طريقة التحضير :
في بولة نضع كل المكونات ونقلب جيداً ثم تقدم وصحتين وهنا 

مشمشية بالفواكه
رمضان سفرة رمضان طريقة عمل كبسة الدجاج مشمشية بالفواكه الشيف نونا

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