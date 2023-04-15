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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استطلاع رأي صادم .. البريطانيون لا يهتمون بمتابعة تتويج الملك تشارلز لهذا السبب

الملك
الملك

ذكر استطلاع رأي أن معظم البريطانيين لا يهتمون بتتويج الملك تشارلز، رغم أن كثيرين ذكروا أنهم سيشاهدون مراسم التتويج أو سيشاركون في الاحتفالات ذات الصلة.

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وفي استطلاع شارك فيه أكثر من 3 آلاف من البالغين، وتم إجراؤه هذا الشهر، ذكر 35% «أنهم لا يهتمون كثيراً» بشأن الحدث التاريخي، وذكر 29% أنهم «لا يهتمون على الإطلاق»، طبقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا).


وتبين أن نحو 24% ذكروا أنهم يهتمون «بقدر معقول»، بينما ذكر 9% أنهم يهتمون بـ«قدر كبير».


ورغم ذلك، ذكرت نسبة كبيرة (46%) أنهم من المحتمل أن يشاهدوا مراسم التتويج أو يشاركون في الاحتفالات ذات الصلة طبقاً لما نشرته «وكالة الأنباء الألمانية».


واللامبالاة في مشاهدة مراسم التتويج مرتفعة بشكل كبير، بين الفئات العمرية الأصغر، حيث ذكر 75% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاماً أنهم «لا يهتمون كثيراً أو على الإطلاق» بشأن الحدث، وقال 69  من هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 عاماً، الشيء نفسه.

بتتويج الملك

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