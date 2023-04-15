كلوب: مهتمون بـ 12 لاعبا لتدعيم خط وسط ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن ناديه يراقب 12 لاعبا لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" نراقب حوالي 12 لاعبا (خط وسط)، أتمنى أن ينتهي الأمر بالحصول على توقيع البعض منهم في الميركاتو الصيفي".

أضاف:" قرار الميزانية يأتي من المالكين والقرارات الأخرى تأتي منا، علينا أن نحدد أهدافنا وفقا للميزانية، يمكن للأندية الأخرى أن تفعل أكثر منا في بعض المواقف (إنفاق الأموال) هذا واضح".

وعن تراجع ليفربول عن التعاقد مع جود بيلينجهام، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، بسبب مبالغة النادي الألماني في طلباته المادية، أجاب:" الأسعار تتغير بمرور الوقت، علينا أن نتخذ قرارات لصالح النادي، لا يمكننا أن نغضب إذا لم نحصل على لاعبا ما".

اختتم:" ليس من الممتع مشاهدة الفرق الأخرى تتعزز صفوفها، علينا أن نتعامل مع الأمر".

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