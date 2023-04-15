عمومية الحديد والصلب تقرر تعيين مصفى جديد

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على تقرير المصفي عن نشاط التصفية للفترة من يوليو 2022 حتى نهاية ديسمبر الماضي.



وقالت شركة الحديد والصلب المصرية إن العمومية اعتمدت قائمة المركز المالي في ديسمبر 2022 وحساب التصفية عن النصف الأول من العام المالي الجاري بصافي ربح قدره 25.12 مليون جنيه.

مصفي جديد لشركة الحديد والصلب

وقررت العمومية تكليف محمد أبوالفتوح عيسى للقيام بأعمال المصفى للحديد والصلب المصرية بديلاً عن هشام نظمي فهمي.

وأوصت العمومية الشركة، بضرورة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضريبي للانتهاء من أعمال التصفية، وإنهاء الخلافات مع شركة الكوك وإجراء مطابقة بين الشركتين وعمل تسوية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لكل شركة.

كما أوصتها بتكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظاً على حقوق الدائنين.

وحققت الحديد والصلب 40.63 مليون جنيه أرباحاً بعد الضرائب خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022.

وحققت الشركة 121.21 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي 2022-2021.

وكانت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حققت أرباحاً قبل الضرائب خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري بقيمة 29.65 مليون جنيه.