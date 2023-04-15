إحباط محاولة شخصين تهريب أموال للخارج في مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط (شخصين) لحيازتهما (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية") كانت مخبأة داخل حقيبتهما بالمخالفة للقانون ، حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد السفر بها للخارج لشراء بضائع والعودة لبيعها بالأسواق المحلية للإستفادة من فارق السعر.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.