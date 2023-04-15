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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف عبد الغفور : ريهام غول تمثيل ومحمد ممدوح حقق نجومية فى مدة قصيرة

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

حل الفنان أشرف عبد الغفور ضيفًا في برنامج نجوم رمضان أقربلك مع المذيعة إنجي علي، وكشف كواليس عمله مع الفنان محمد ممدوح في مسلسل رشيد، بالإضافة إلى رأيه في ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور ونجاحها خلال الفترة الماضية.

وقال أشرف عبد الغفور : شخصيتي في مسلسل رشيد ثرية دراميا وتحمست لها جدا، ويعد مسلسل رشيد هو العمل الوحيد في حياتي الذي عملته دون قراءة النص كاملا، وما يشفع لذلك الأمر هو أن قصة الشخصية التي ألعبها كانت كاملة وواضحة لها بداية ووسط ونهاية، كما أن محمد ممدوح حقق نجومية راسخة فى مدة قصيرة.

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وكشف أشرف عبد الغفور عن سر ابتعاده الفترة الأخيرة قائلا : "أسباب قعادي في البيت هو إني معنديش استعداد أخدش مسيرتي عشان أقبل أي عمل، وأي عمل فني عبارة عن رؤية مؤلف وتفسير مخرج وليس 4و5 يكتبون العمل و3 يخرجوا".

كما تحدث أشرف عبد الغفور عن سر نجاح ابنته ريهام قائلا : أصبحت غول تمثيل والواحد يخاف يمثل قدامها حاليا،  وبحب 99% من شغل ريهام عبد الغفور وأتمنى أشتغل معها في عمل بس خايف  انها ترتبك.

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