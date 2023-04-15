عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حاتم ضاحكاً : مش همثل كوميدي تاني .. فيديو

أحمد حاتم
أحمد حاتم

وجه رامز جلال مقدم برنامج رامز نيفر إند سؤالاً الي ضيف برنامجه اليوم، الفنان أحمد حاتم، قائلاً "انت بتمثل كوميدي ليه .. احنا مش مالين عينك يعني .. محمد هنيدي يمثل ايه بعد كده .. يعني هنيدي يفتح لبان يعني .. وانا ابيع سبح".

txt

هربان من فجر الإسلام.. رامز جلال يسخر من فنان مشهور

txt

رامز جلال يتصدر شباك التذاكر بـ 12 ألف جنيه وشلبي يتذيل القائمة

ليرد عليه الآخر ضاحكاً "خلاص مش همثل كوميدي تاني .. آخر مرة خلاص ومش هعمل كده تاني".

وكان رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند قد استضاف عدد كبير من الفنانين ولاعبي الكورة المصرية خلال الحلقات الماضية ومنهم محمد رمضان ومحمد فواد واحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ، ومحمد فراج وبسنت شوقي ، وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين امين ، نهال عنبر ، أحمد عبد القادر ، واستطاع ان ينافس طيلة شعر رمضان الكريم الذي الذي ضمن قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vil .

احمد حاتم رامز جلال الفنان احمد حاتم برنامج رامز نيفر إند رامز نيفر اند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

ترشيحاتنا

صدى البلد يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

تامر حبيب : لما أموت اعملوا حفلة على سيرتي وشغلوا أغاني وارقصوا

أوكرانيا: القتال في أرتيوموفسك الأعنف منذ سنوات

أحمد حسام ميدو: بعض أبناء الزمالك يفضلون مصلحتهم على النادي

برعاية مؤسسة أبو العينين.. السؤال 24 من وفوق كل ذي علم عليم

أحمد حاتم ضاحكاً : مش همثل كوميدي تاني .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن أرز معمر بالخلطة| بأسهل الخطوات

شابة تتزوج من دمية زومبي ولديها أطفال من اللعب الأسفنجية.. ما قصتها؟

محمد رمضان وزينة ورامز جلال.. شاب يقلد أبرز شخصيات رمضان 2023

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

فيديو

اكتشفت أن الموت ملوش سن.. فنانة تعلن ارتدائها الحجاب بعد اعتزالها الفن

سرقت آلاف القطع النقدية.. للمرة الثالثة إمرأة عجوز أمريكية تقتحم بنكا

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ