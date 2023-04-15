عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بسورتي الشورى والزخرف .. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يؤدي آلاف المصلين في الجامع الأزهر صلاتي العشاء والتراويح خاشعين لله في الليلة الخامسة والعشرين من رمضان، حيث امتلأت صفوف المسجد بالمصلين الذين جاءوا لإحياء الليالي العشر الأخيرة من رمضان والتقرب الله وبذل الطاعات والعبادات.

وتقدم المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء والتراويح بسورتي الشورى والزخرف، برواية ورش عن نافع المدني، ورواية أبو جعفر المدني براوييه، ورواية شعبة عن عاصم الكوفي، ورواية الدوري أبو عمرو البصري.

وأمَّ المصلين الليلة في الجامع الأزهر؛ الدكتور محمد علاء الدين السباعي، والدكتور كمال محمد على، والدكتور حسام محمود قاسم ، والدكتور محمد السعداوي والدكتور محمد عليوة النجار، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية، الدكتور أيمن عبد المنعم، والدكتور محمود عزازي، والدكتور أحمد العجمي، في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏


ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

بث مباشر .. صلاة العشاء والتراويح بمسجد الحسين ليلة 25 رمضان

بث مباشر.. شعائر صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

لم يتمالك نفسه.. علي جمعة يبكي بشدة أثناء حديثه عن وفاة الرسول

برعاية مؤسسة أبو العينين.. سؤال الحلقة 24 من"وفوق كل ذي علم عليم"

برعاية مؤسسة أبو العينين.. إعلان الفائز بالحلقة 23 من"وفوق كل ذي علم عليم"

أستاذ شريعة يوضح 3 أنواع للصبر تتحقق في الصوم

بث مباشر .. صلاة العشاء والتراويح من الحرمين الليلة 25 في رمضان

مفتي الجمهورية : كفارة الجماع في نهار رمضان على الرجل وليس المرأة

ترشيحاتنا

غرامة مليون جنيه عقوبة استيراد أو تصدير بلازما الدم بالمخالفة للقانون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفسيخ الفاسد؟

تحت 500 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة بالسوق المصرية |صور

مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر 2023 | اعرفها

البرهان : الجيش السودانى لديه قواعد عسكرية لم تُحرَك حتى الآن

رئيس الأساقفة بكاتدرائية جميع القديسين يدعو لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس القيامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض ارتجاع المرئ خارج الجهاز الهضمي وكيفية علاجه

أخطر 8 عادات نفعلها بعد تناول الطعام | تصيبك بالأمراض

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد عن دوره في مسلسل رسالة الإمام

لو محتارة تعملى ايه.. طريقة تحضير بطاطس بأصابع اللحمة المفرومة

فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

كدا خلصت رسالتي وادعيلي بحسن الخاتمة.. آخر كلمات طبيب الغلابة قبل رحيله|فيديوجراف

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ