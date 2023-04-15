بسورتي الشورى والزخرف .. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

يؤدي آلاف المصلين في الجامع الأزهر صلاتي العشاء والتراويح خاشعين لله في الليلة الخامسة والعشرين من رمضان، حيث امتلأت صفوف المسجد بالمصلين الذين جاءوا لإحياء الليالي العشر الأخيرة من رمضان والتقرب الله وبذل الطاعات والعبادات.

وتقدم المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء والتراويح بسورتي الشورى والزخرف، برواية ورش عن نافع المدني، ورواية أبو جعفر المدني براوييه، ورواية شعبة عن عاصم الكوفي، ورواية الدوري أبو عمرو البصري.

وأمَّ المصلين الليلة في الجامع الأزهر؛ الدكتور محمد علاء الدين السباعي، والدكتور كمال محمد على، والدكتور حسام محمود قاسم ، والدكتور محمد السعداوي والدكتور محمد عليوة النجار، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية، الدكتور أيمن عبد المنعم، والدكتور محمود عزازي، والدكتور أحمد العجمي، في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏



ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏