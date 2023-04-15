حكم إزالة شعر المرأة الزائد في رمضان .. واعظة بالأزهر ترد

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال من امرأة تقول في سؤالها : ما حكمُ إزالةِ المرأةِ لشعرِ الجسمِ الزَّائدِ في نهارِ رمضان؟



وقالت أماني حسن ربيع، الواعظة بالأزهر الشريف، إزالة شعر الجسم الزائد من سنن الفطرة، لقول النبي فيما رواه أبي هريرة رضي الله عنه "خمس من الفطرة، الختان، الاستحداد، تقليم الأظافر، نتف الإبط، قص الشارب".

إزالة شعر الجسم الزائد



وذكرت أن من سنن الفطرة هو إزالة شعر الجسم الزائد، ولا حرج في ذلك خلال شهر رمضان فهو جائز شرعا ولا يؤثر على صحة الصوم لأن ذلك ليس من المفطرات.



قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز عمل الليزر للمرأة لإزالة الشعر في الأماكن التي ليس فيها عورة مغلظة كالذراع أو الساقين أو الوجه، وهذا للشعر الذي في جسد المرأة.



وأضاف "ممدوح"، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن فقهاء الحنابلة قالوا إنه يجوز للمرأة التي لا تستطيع أن تزيل الشعر من بعض الأماكن أن تستعين بأخرى لمساعدتها في إزالة هذا الشعر، وبالتالي يجوز للمرأة أن تستعمل الليزر في هذه الأماكن ويستحسن أن تكون طبيبة مسلمة تتولى هذه المسئولية.