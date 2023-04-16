تشهد الملائكة موته وغسله ودفنه.. سورة قرآنية يجب قراءتها لكل مريض يحتضر

لقراءة سور وآيات القرآن الكريم أفضال وأسرار، فكل سورة تمنح فضلًا مختلفًا وآلاف الحسنات، ومن يلجأ للقرآن لا يعود خاسرًا، فهو نجاة لكل ضال.

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي "إن سورة "يس" قلب القرآن وطالما هي قلب القرآن يبقى لو أتت لنا أحاديث لها نأخذها على العين والراس".

وأضاف الشعراوي: “طب افرض إن شخص قرأ يس وملقاش حاجة من التي جاءت فى الأحاديث، يبقى استفاد قراءة قرآن حلو وكويس 24 قيراط”، وذكر أن بعض العلماء لما وجدوا أن الناس تتكاسل في قراءة القرآن قالوا أصبحنا نضع أحاديث لكي يشجعوا الناس على قراءة القرآن" وقالوا يمكن منها.

وأكد الشعراوي في فيديو مسجل له أن سورة «يس» لو قرأت على مريض يحتضر تشهد الملائكة موته وغسله ودفنه.

واستشهد بما جاء عن «أُبي» “المريض الذي تُقرأ عنده سورة يس يأتي له صفوف الملائكة على قدر كُل حرف عشر آلاف ملك، ويقفون صفوفُا له ولا يفارقونه حتى يموت، ثم يشهدون تغسيله وتشييعه والصلاة عليه ويشهدون دفنه"، وهناك رواية أخرى تقول لما واحد تُقرأ عنده" يس" أو يقرأها وهو مريض يأتي له سيدنا جبريل بكأس فيه ماء فيشرب منه شربة لا يظمأ بعدها ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء.

أسرار سورة يس لقضاء الحاجة

أسرار سورة يس لقضاء الحاجة، ورد بسورة يس سبع آيات جاء بآخرها كلمة «مبين»، وهناك أربع طرق للدعاء بهذه السورة لقضاء الحوائج، وأول تلك الطرق الأربع هي قراءة السورة كاملة ثم الدعاء بعدها، والثانية أن يردد قارئها الآيات السبع التي ورد بها كلمة «مبين» سبع مرات، والقول الثالث هو ترديد كلمة «مبين» فقط عند قراءتها، والقول الرابع بالدعاء عند الوصول للآية التي ورد بها كلمة «مبين».

عجائب سورة يس

عجائب سورة يس، فيها ورد أنه "ورد في الأثر أن "سورة يس لما قرأت له"، أي أن الشخص الذي يتمنى أو يريد تحقيق شيء معين فليقرأ سورة يس بنية قضاء هذه الحاجة"، كما أن "جميع سور القرآن الكريم فيها بركة وهدى فإذا ما قرأنا أي سورة أو آية بنية تفريج الهم والكرب أو قضاء الحاجة فسوف يستجيب الله"، وقد قال أهل الله تعالى عن سورة يس إنها تقضي الحاجة، فعليكِ بها ولا مانع أن تقرأيها في أي وقت ولا يشترط أن تكون ليلة الجمعة".

فضل قراءة سورة يس 7 مرات

فضل قراءة سورة يس 7 مرات، جاء فيها أن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والإنسان يُثاب على الحرف بعشر حسنات، كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه، فله أجران.

فضل قراءة سورة يس 7 مرات، فيها جاء أن قراءة القرآن جائزة ومُستحبة ومن أفضل الأعمال الصالحة، أما قراءة سور بعينها بعدد معين لجلب الرزق أو الزواج وما نحوها، لم ترد فيه أحاديث، وهو حلال، المهم أن تُقرأ السور كما هي دون تبديل الآيات أو تكرار بعض كلمات.