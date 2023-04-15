جيشنا الأقوى في إفريقيا.. أحمد موسى: «مفيش حد هيتلمس من قواتنا بالسودان»

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في السودان، والمواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "لازم كمصريين نكون مطمئنين وواثقين في مصر وجيشها".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: “مصر تمتلك أقوى جيش في المنطقة وإفريقيا، وأحد أقوى جيوش العالم”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "القوات المسلحة المصرية أصدرت بيانا؛ للتأكيد على تواجد قوات مصرية في السودان، لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: “القوات المسلحة المصري أهابت بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية”، مضيفا: “مفيش حد يتلمس، ومحدش يقدر يلمس القوات المصرية المتواجدة في السودان”.