عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجامعة العربية : اجتماع مرتقب لبحث الأزمة في السودان

جامعة الدول
جامعة الدول

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة طالبت منذ اللحظة الأولى بضرورة وقف التصعيد في السودان بشكل فوري.

وأكد السفير حسام زكي لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هناك اجتماعًا مرتقبًا لمجلس الجامعة العربية لبحث الأزمة في السودان، مطالبًا بتغليب مصلحة السودان على أي شيء آخر.

وأوضح "زكي" أنه لا بديل عن وقف إطلاق النار والعودة عن هذا التصعيد، لأن استمرار ما يحدث يهدد استقرار السودان ووحدة هذا البلد، واتساع دائرة المواجهة المسلحة يجعلها تدخل في مرحلة غير محبذة على الإطلاق من الصراع.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه سواء كانت هناك مشكلة سابقة أو لا تزال موجودة يمكن حلها على الطاولة من خلال الحوار والمسار السياسي وليس من خلال الاحتكام للسلاح.

وتابع أن التجربة علّمت الجميع أن الاحتكام للسلاح واللجوء إليه تدفع الدول فيه أثمانًا باهظة، وأن السودان بالفعل دفع أثمانًا باهظة في السابق من وحدة البلد العزيز.

وذكر حسام زكي، أن الأمل كان دائمًا قائمًا بأن يتحكم العقل، إذ إن هناك قوات مسلحة لديها عتاد ضخم وقوات دعم أخرى أيضا مسلحة تسليح كبير، والصدام في تلك الحالة سيكون مكلفًا للغاية على مستوى البشر والحجر ووحدة البلد.

كما تابع أنه كان هناك احتمالات قائمة أن يحدث مثل هذا الصدام، وكان الأمل معقودًا على التعقل ولكن لم يحدث، لافتًا إلى أن المناشدات لا تزال قائمة لإعلاء مصلحة السودان على أي مصلحة أخرى، فالمصالح العليا للبلد السوداني مصالح كبيرة وتكمن في وحدته ووحدة أراضيه وشعبه.

وأشار إلى أن الجامعة تتابع ما يحدث في السودان من خلال وسائل الإعلام، إذ إن الحرب واضحة وصريحة والاتصالات صعبة والوصول للقيادات المعنية أمر ليس سهلًا.

الدول العربية جامعة الدول العربية مجلس الجامعة العربية حسام زكي مجلس الجامعة وقف إطلاق النار وقف التصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

ترشيحاتنا

الجيش السوداني: ميليشيا حميدتي المتمردة تنشر أكاذيب.. وقياداتها اختبأوا

ستتلاشى بحلول عام 2030.. لماذا لم يتم انتشال سفينة تيتانيك حتى الآن؟

دم وفلوس.. أسامة سرايا: مصر دفعت ثمناً باهظاً في 5 حروب خاضتها|فيديو

الجامعة العربية : اجتماع مرتقب لبحث الأزمة في السودان

السيطرة على حريق في معرض للأثاث بالجيزة

الخارجية : الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في جهودها لوقف العنف بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب قمر.. إطلالات زيزي عادل بعد الاعتزال

طبيب يحذر من غسل البيض وحفظه .. انتبه

مسلسل ستهم الحلقة 24 .. خناقة روجينا مع جهاد سعد تشعل الأحداث

المداح الحلقة 25 .. قرين حمادة هلال يقلب الأحداث وصدمة هبة مجدي

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ