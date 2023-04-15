بعد فيديو منشور .. ضبط شخص بـ أسلحة نارية في الفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمناً تعليق مدعوم بمقطع فيديو لقيام أحد الأشخاص بإستعراض سلاح نارى بحوزته بمحافظة الفيوم .

بالفحص والتعامل الفنى تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا والمحكوم فيها بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة"- مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم) بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على ( سلاح نارى"طبنجة" ) .. وبمواجهته إعترف بأنه ذات السلاح النارى الذى ظهر به بمقطع الفيديو .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.