وزير النقل: 700 دولار للأسبوع الواحد لأي يخت طوله 20 مترا

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن محطة تحيا مصر بالإسكندرية مازالت في التشغيل التجريبي ويوجد عليها 10 آلاف حاوية منهم 2000 حاوية ترانزيت وهذا أمر يحدث لأول مرة في ميناء الإسكندرية .

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سياحة اليخوت من أهم أنواع السياحة في العالم".

وأضاف كامل الوزير: "أي سائح لديه يخت في العالم ويرغب في زيارة مصر يدخل على منصة سياحة اليخوت ويكتب بيانات اليخت وعدد المتواجدين عليه".

وتابع كامل الوزير: "السائح يحصل على ترخيص اليخت خلال 24 ساعة فقط، ويتم تفتيش اليخت تفتيشا أمنيا عند دخوله مصر ".

واستطرد وزير النقل: "700 دولار في الأسبوع لأي يخت طوله 20 مترا، واليخت اللي طوله أطول من 20 مترا يدفع 1200 دولار في الأسبوع ".