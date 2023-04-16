عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل: 700 دولار للأسبوع الواحد لأي يخت طوله 20 مترا

وزير النقل
وزير النقل

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن محطة تحيا مصر بالإسكندرية مازالت في التشغيل التجريبي ويوجد عليها 10 آلاف حاوية منهم 2000 حاوية ترانزيت وهذا أمر يحدث لأول مرة في ميناء الإسكندرية .

 

وزير النقل: زيادة 130 قطار على خطوط السكة الحديد مع اقتراب العيد

وزير النقل: فك كوبري العلمين من أجل القطار السريع

 

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سياحة اليخوت من أهم أنواع السياحة في العالم".

 

وأضاف كامل الوزير: "أي سائح لديه يخت في العالم ويرغب في زيارة مصر يدخل على منصة سياحة اليخوت ويكتب بيانات اليخت وعدد المتواجدين عليه".

 

وتابع كامل الوزير: "السائح يحصل على ترخيص اليخت خلال 24 ساعة فقط، ويتم تفتيش اليخت تفتيشا أمنيا عند دخوله مصر ".

 

واستطرد وزير النقل: "700 دولار في الأسبوع لأي يخت طوله 20 مترا، واليخت اللي طوله أطول من 20 مترا يدفع 1200 دولار في الأسبوع ".

النقل وزير النقل كامل الوزير سياحة اليخوت اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية يضم محطة رصد الزلازل بمنطقة الحمام في مطروح

مصر تستعرض أولويات رئاسة النيباد وخطط الإسراع في تنفيذ أهداف أجندة 2063

الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

دعاء ليلة القدر.. هل تكون في 25 رمضان؟

علامات ليلة القدر.. اعرف فضائلها وكيفية الفوز بها

السعر الجديد لـ BMW X3 موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

لو كلت فسيخ.. أطعمة تحارب البكتريا تعرف عليها

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ