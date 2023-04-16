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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفطير وسر الصنعة ببرنامج حكاوى القهاوى

صدى البلد

استضافت الإعلامية رشا الجمال، خلال حلقة اليوم من حكاوى القهاوى: علامة من علامات دمياط، احد صناعي الفطير المميزين.

وقال الاعلامية رشا، ،:"دى حكاية فيها 5 إخوات إشتغلوا ديما بإيديهم وده سر نجاحهم وربنا مبارك فيهم، والشيف حكيم تسلم إيده من صغره فى الموضوع بادئ بيعمل بيتزا وفطير، بيعمل الفطير يفتح نفسك ويشبعك حلو وحادق، لهم زبائن من المشاهير وفروع فى كل مكان، مين فى مصر مابياكلش فطير، من سيرته بس بتبقى جعان.
 

وقال محمد فتوح، صاحب محمل فطير : بنعمل البيتزا من عام 1950 ، موضحا أنه ورث المهنة عن والده وأصله من الشام، لأن أصل دمياط حلويات والحلويات جاءت من الشام.

وتابع محمد فتوح: عمى ووالدى بدأوا من محل السوق، وبعدهم تم فتح عدد محلات وأفرع، لافتا إلى أن الموسم يبدأ من 15 /6 إلى 15/19 قبل لفتتاح المدارس بأسبوعين.
 

المشاهير برنامج حكاوى القهاوى الإعلامية رشا الجمال حكاوي القهاوي دمياط

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