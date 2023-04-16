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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل جت سليمة.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

جت سليمة
جت سليمة

يعرض مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، عبر ثلاث قنوات وهم cbc وcbc دراما وart حكايات.

Cbc
الساعة | ٨:٤٥ مساءً
إعادة | ٢:١٥ صباحاً
إعادة | ٢:١٥ ظهراً

وعلى CBC دراما
الساعة | ١١:١٥ مساءً
اعادة | ٥:٣٠ فجراً
اعادة | ١١:٤٥ صباحاً

وعلى ART حكايات
الساعة | ١١:٣٠ مساءً
إعادة | ١١:٣٠ صباحاً
إعادة | ٥:٣٠ مساءً

 

أبطال وقصة جت سليمة
مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.

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الفنان أشرف عبد الباقى فى دراما رمضان من خلال ظهوره كضيف شرف فى مسلسل “جت سليمة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وقام أشرف عبد الباقى بتصوير دوره ضمن احداث العمل فى قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جمعته عدد من المشاهد مع دنيا سمير غانم.

دراما رمضان خالد الصاوي سمير غانم أحمد العوضى محمد سلام دنيا سمير غانم سيد رجب

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