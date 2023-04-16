الحزن يخيم على أهالي جرجا بسوهاج بعد وفاة إمام مسجد أثناء التهجد

اتشح نجع الجبالي التابع لقرية الخلافية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بالسواد، وساد الحزن بين الأهالي والابناء، وذلك عقب فجيعتهم في ابن نجعهم الشيخ سيد عبدالرحمن جابر، إمام مسجد نجع الجبالي، والذي فارق الحياة قبيل صلاة التهجد بدقائق يوم أمس.

ما جعل الأهالي بين الحزن والفرح بين مرارة فراقه وسرورهم بموتته الكريمة، بين قسوة عدم رؤياه مرة أخرى وامنياتهم في أن يأتيهم الموت في بيت الله "المسجد"، وأن يتوفاهم الله واخر أعمالهم سجدة مطولة لرب العالمين، ليُصبر قلوب أحبته تلك الأيام المُباركة التي ودعهم فيها شيخهم الكريم وداعه الأخير.

ويشهد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، نعي الكثير من ابناء سوهاج، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سيد عبدالرحمن جابر، ابن نجع الجبالي التابع لقرية الخلافية بمركز جرجا جنوب سوهاج، حيث جاء في أحد المنشورات النص التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجالًا صدقو ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله العلي العظيم.. أنعي ببالغ الحُزن والأسى الشيخ سيد عبدالرحمن جابر إمام مسجد نجع الجبالي الذي لقي ربه قبل إمامته في صلاة التهجد اليوم.. اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. نسألكم الدعاء".

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تفاصيل الواقعة

وكان قد لفظ إمام مسجد نجع الجبالي التابع لقرية الخلافية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، أنفاسه الأخيرة قبيل صلاة التهجد بدقائق وسط المُصلين بالمسجد؛ إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده سقوط إمام مسجد نجع الجبالي التابع لقرية الخلافية دائرة المركز، بين المُصلين لافظًا أنفاسه الأخيرة، قبيل صلاة التهجد.

وبالإنتقال والفحص تبين أن المتوفي يُدعى (سيد عبدالرحمن جابر، في الخمسينات من العُمر، إمام مسجد نجع الجبالي التابع لقرية الخلافية دائرة المركز، ويقيم بذات الناحية)، حيث سقط بين المُصلين قبيل صلاة التهجد بدقائق لافظًا أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.