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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن المتحف الحربي ومجلس مدينة العلمين.. اعرف السبب

كهرباء مطروح
كهرباء مطروح


أعلنت محافظة مطروح عن قطع الكهرباء صباح اليوم الأحد عن بعض المناطق بمدينة العلمين بمطروح للقيام بأعمال صيانة.

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حيث تقوم هندسة كهرباء العلمين اليوم الأحد بأعمال تغيير لوحتي الربط الحلقي بغرفة ربط المتحف والتي تطلب فصل التيار من الساعة 6 إلى الساعة 12 ظهرا.

وأوضحت كهرباء مطروح أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: المتحف الحربي- ومحطة وقود الخدمة الوطنية والسنترال ومجلس مدينة العلمين.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار أعمال الصيانة الدورية لكافة لكافة مدن المحافظة بضمان تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

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