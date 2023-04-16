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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى من المضاد الحيوي.. مشروب سحري لعلاج نزلات البرد في يوم

صدى البلد

قد يصاب الكثير بنزلات البرد مع تغير الجو والتخفيف في الملابس، ولذلك هناك الوصفات الطبيعية التي لها دور كبير في علاج نزلات البرد والإنفلونزا.  

وقدم المعالج بالأعشاب محسن النادي مشروبا سحريا لعلاج التهاب الحلق والجيوب الأنفية.

المكونات:

ملعقة من عصير الليمون

نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون

نصف ملعقة من القرفة المطحونة

رشة من الكركم

2 ملعقة من عسل النحل الطبيعي

نصف ملعقة من خل التفاح

الطريقة:
– يتم وضع كل المكونات فى كوب زجاجي نظيف، ثم يضاف الماء المغلى الى مكونات المشروب فى الكوب ويغطي لمدة خمس دقائق، ثم يشرب ساخنا مرتين باليوم.

الفوائد الصحية:

- يعتبر هذا المشروب مفيدا جداً فى التخلص من نزلات البرد وما يصاحبها من التهاب للحلق والجيوب الأنفية.

- العسل والقرفة يعملان على قتل البكتريا والفطريات والفيروسات.

- الزنجبيل يذيب البلغم ومضاد قوي للالتهابات ويقتل البكتريا.

- يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تعمل كمضاد للالتهاب ومضاد للبكتريا.

- خل التفاح يغير حالة الجسم إلى الحالة القلوية ويساعد في قتل البكيتريا.

- يحتوي عصير الليمون على فيتامين c الذي يعالج نزلات البرد ويقوي المناعة ويزيل الاحتقان.

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