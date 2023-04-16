أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم نهاد سمير ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 16- 4-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.08 جنيه للبيع، و33.96 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.69 جنيه للبيع، و38.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.05 جنيه للبيع، و100.71 جنيه للشراء.