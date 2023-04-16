الطريق إلى الليجا .. تشافي يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة خيتافي

استقر تشافي مدرب برشلونة على تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية،عن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة اليوم، والذي من المقرر أن يتكون من :

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بالدي - أراوخو - ماركوس ألونسو - كوندي.

الوسط: جافي - بوسكيتس - سيرجي روبيرتو.

الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقا على ريال مدريد الوصيف بفارق 10 نقاط.