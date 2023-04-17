بأقل من 7000 جنيه.. اشتر أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

يعتبر هاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية Galaxy A14 من أفضل هواتف الفئة المتوسطة ، حيث يقدم شاشة بجودة عرض FHD + من نوع LCD بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى دعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

ولحسن الحظ يوجد خصم رائع على هاتف Samsung Galaxy A14 5G حيث يبلغ سعره بعد التخفيض إلى 180 جنيه إسترليني أي ما يعادل 6850 جنيه مصري تقريبا .

Samsung Galaxy A14 5G

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14 5G



يتميز هاتف سامسونج Galaxy A14 5G بشاشة نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مع دقة 1080x2408 بيكسل وكثافة بيكسلات 400 بيكسل، مع نسبة طول إلى عرض 20:9 .



و يعمل هاتف Samsung Galaxy A14 5G بمعالج سامسونج Exynos 1330 أو معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع MT6833 Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج شركة سامسونج Exynos 1330، يأتي مع معالج رسوميات جرافيك نوع Mali-G68 MC4 أو Mali-G57 MC2. الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة microSDXC.

ويقدم هاتف سامسونج A14 5G عدد 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي الهاتف على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 15 وات.