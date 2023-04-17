عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 7000 جنيه.. اشتر أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

بأقل من 7000 جنيه..
بأقل من 7000 جنيه.. اشتري أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

يعتبر هاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية Galaxy A14 من أفضل هواتف الفئة المتوسطة ، حيث يقدم شاشة بجودة عرض FHD + من نوع LCD بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى دعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

 

ولحسن الحظ يوجد خصم رائع على هاتف Samsung Galaxy A14 5G حيث يبلغ سعره بعد التخفيض إلى 180 جنيه إسترليني أي ما يعادل 6850 جنيه مصري تقريبا .

Samsung Galaxy A14 5G

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14 5G


يتميز هاتف  سامسونج  Galaxy A14 5G بشاشة نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مع دقة 1080x2408 بيكسل وكثافة بيكسلات 400 بيكسل، مع نسبة طول إلى عرض 20:9 .

 
و يعمل هاتف Samsung Galaxy A14 5G بمعالج سامسونج Exynos 1330 أو معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع MT6833 Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج شركة سامسونج Exynos 1330، يأتي مع معالج رسوميات جرافيك نوع Mali-G68 MC4 أو Mali-G57 MC2. الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة microSDXC.

أفضل موبايل سامسونج للطبقة المتوسطة يمكنك شراؤه في رمضان

شهر الخير.. خصم 50% على موبايل موتورولا ينافس سامسونج

ويقدم هاتف  سامسونج A14 5G عدد 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويحتوي الهاتف على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 15 وات.

سامسونج A14 Galaxy A14 5G Galaxy A14 Samsung

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكية يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

بعد قرار إيقافه.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي

أحمد موسى يعلق على قرار لجنة الانضباط في أحداث قمة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

تحذيرات خطيرة..موبايلك الـ iPhone هيتحرق من غير ما تحس

أفضل موبايل Nokia | لازم تشتريه قبل رمضان ما يخلص.. وهذا سعره

أفضل موبايل سامسونج للطبقة المتوسطة يمكنك شراؤه في رمضان

موبايل جديد من Realme بربع سعر iPhone

أفضل تطبيقات خسارة الوزن باحترافية في العشر الأواخر من رمضان

لحياة صحية.. شاومي تطلق إيرفراير جديدة بـ 1000 جنيه فقط

عرض رمضان.. كوبون خصم 1550 جنيها على موبايل شاومي Note

نوكيا تتفوق على موبايلات Oppo و Vivo و OnePlus

ترشيحاتنا

الأرجنتين .. تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة بحمى الضنك

أحمد موسى يحذر من عدم دعم الجيوش الوطنية

أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن ما يحدث في السودان

الصحة العالمية: 83 قتيلا وأكثر من 1126 جريحا حصيلة الاقتتال الدائر بالسودان

أبو الغيط يجري اتصالا هاتفيا بسكرتير عام الأمم المتحدة لبحث الوضع بالسودان

بعد الموافقة على فتح السفارة.. وزير الخارجية السوري في تونس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التمر باللبن على الإفطار .. ماذا يفعل لجسمك؟

مضغوط نفسيا وألغى صداقته على إنستجرام.. هل انتهت علاقة محمد صلاح والنني؟

طريقة عمل الغريبة الناعمة فى البيت

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكية يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

فيديو

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ