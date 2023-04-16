صفقة بـ2,5 مليون جنيه.. مداهمة وكر مخدرات وضبط 30 كيلو هيروين بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (شخصين "سبق إتهام أحدهما فى 4 قضايا ما بين "مخدرات – سرقة بالإكراه" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة فى قضية مخدرات"- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 كيلو جرام - إسطوانة تحتوى على مسحوق الهيروين المخدر – مكبس حديدى - خلاطة كهربائية تحوى آثار مواد مخدرة - كوريك هيدروليكى - 2 قطعة حديدية - قطعة حديدية إسطوانية خاصة بإعداد إسطوانات المواد المخدرة – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سيارة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة ، والسيارة للتنقل والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,500,000 إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.