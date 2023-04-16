القبض على شخص حول مسكنه لورشة لتصنيع الاسلحة النارية بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه ، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 طبنجة مُعدلة - 6 طبنجة محدث صوت - 7 خزينة - 20 طلقة خرطوش – ملبغ مالى - هاتف محمول – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.