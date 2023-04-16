أستاذ اقتصاد زراعي: مصر تتصدر الدول فى إنتاجية فدان القمح ..فيديو

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول، ويعد على رأس أهداف الأمن الغذائي الذي يتمثل في السلع الغذائية الأساسية، منوها بأنه خلال فترة الستينيات والسبعينيات كانت مصر لا تستورد قمحا، وكان لديها اكتفاء ذاتي، نظرا لأن عدد السكان حينها بلغ 40 مليون نسمة تقريبا.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك طفرة حدثت في أصناف القمح المنزرعة وهو ما أدي إلى رفع إنتاجية الفدان من 8 أرادب إلى 18 إردبا حاليا، مشيرا إلى أن مصر تقع على قمة الدول في إنتاجية فدان القمح.

وتابع صيام أنه في ظل وصول سكان مصر حاليا إلى 104 ملايين نسمة، لم تتمكن الطفرة في الأصناف من تغطية الزيادة في الاحتياجات من القمح، مبينا أن مصر مكتفية ذاتيا بنحو 40% أي 9.5 مليون طن من 22 مليون طن إجمالي الاستهلاك الكلي، منوها بأن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن، وتعد الأولى عالميا بالنسبة لاستيراد القمح.