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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نمتلك الحظوظ.. مدرب الرجاء يتحدى الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

علق التونسي منذر الكبير، المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، على مواجهة النادي الأهلي، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي، في إطار ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب في مصر على أن تقام مباراة الإياب في المغرب.

وقال مدرب الرجاء في تصريحات عبر موقع “البطولة” المغربي: “عندما تكون المجموعة محرومة من 7 أو 8 لاعبين يلعبون في التشكيلة الأساسية لظروف قاهرة، سيكون لهذا تأثير على مستوى الفريق، لكن اللاعبين المتواجدين لم يقصروا في شيء”.

الرجاء ضد الأهلي

وأضاف: “كما يرى الجميع، اللاعبون يقاتلون في أرضية الملعب، لا زالت لدينا حظوظ المنافسة على لقبين وهما كأس العرش ودوري الأبطال، وسنقاتل عليهما حتى آخر دقيقة”.

واختتم مدرب الرجاء: “علينا أن نركز على الميدان وعلى مردودنا، واللاعبون مطالبون بتقديم أقوى نسخة عندهم في جميع المراكز، نملك حظوظًا أمام الأهلي وسنحضر للمباراة كما يلزم”.

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