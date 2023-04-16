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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء يحقق رؤية مصر 2030

صدى البلد

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، إن الدولة تستهدف بناء اقتصاد ومتوازن في إطار التنمية المستدامة، تلعب فيه الطاقة المتجددة دورا محوريا، بما يحقق رؤية مصر 2030 لتعزيز جهود التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة.

وأكدت “حارص”، في تصريحاتها لـ “صدى البلد”، أن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، يؤكد الرؤية الوطنية والمستقبلية التي تتمتع بها مصر بشأن مشكلة الطاقة، والتي سيتمدد منها مشاكل كبرى في المستقبل.

ونوهت عضو مجلس النواب، بأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح لديها رؤية استباقية لكافة الأمور، ومن هذا المنطلق كانت هناك توجيهات بحل مشكلة الكهرباء والطاقة في البلاد، حلاً جذريًا والتوسع في إنشاء المحطات العملاقة، وتعزيز وزيادة وتيرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت أن الدولة تبذل جهودا مكثفة لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي محليا، من أجل العمل على توفير كميات أكبر للتصدير إلى الخارج وتعزيز فرص تصديرية جديدة للاستفادة من ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة من السوق العالمية، بما يساعد في توفير العملة الصعبة.

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