عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قذيفتين.. وزير المعادن السوداني يفقد 2 من أفراد أسرته

السودان
السودان

أعلن وزير المعادن السوداني محمد بشير عبدالله اليوم، مقتل 2 من أفراد أسرته و2 من عناصر حمايته لسقوط قذيفتين على منزله بالخرطوم. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

ويشهد السودان في الوقت الحالي، توترات بالغة أسفرت عن اشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان. وإثر التطورات الجارية، انتفض العالم أجمع خوفا من دخول السودان في دوامة عنف لا نهاية لها.

ومنذ وقت قليل، طمأن الجيش السوداني المواطنين مؤكدا أن القوات المسلحة متماسكة وستحسم الموقف قريبا حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وكان الجيش السوداني، أعلن في وقت سابق سيطرته على مقر قيادة قوات الدعم السريع في قطاع كردفان، وفقا لما ذكره مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.

الجيش السوداني القوات المسلحة السودان القوات المسلحة السودانية الخرطوم قوات الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

بعد قرار إيقافه.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

تحذير عاجل من الجيش السوداني للمواطنين بسبب القصف العشوائي للدعم السريع

ترشيحاتنا

المفتى: اكتناز الأموال ومنع الصدقة يعصف باستقرار الأمم والمجتمعات.. فيديو

الجيش السوداني: الوضع الميداني تحت السيطرة وقوات التدخل السريع استسلمت

السيطرة على مطار مروي.. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أحداث اليوم

بسبب قذيفتين.. وزير المعادن السوداني يفقد 2 من أفراد أسرته

ده الأنسب.. شيرين رضا تكشف إمكانية عودتها مرة أخرى لـ عمرو دياب

استمارة إلكترونية.. تحركات عاجلة من وزارة الهجرة تجاه الطلاب المصريين في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة الناعمة فى البيت

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

مش هشتغل مع محمد سامي تانى.. زينة في5 صور مثيرة للجدل.. شاهد

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

فيديو

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

اﻟﻤﺰﻳﺪ