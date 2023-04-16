بسبب قذيفتين.. وزير المعادن السوداني يفقد 2 من أفراد أسرته

أعلن وزير المعادن السوداني محمد بشير عبدالله اليوم، مقتل 2 من أفراد أسرته و2 من عناصر حمايته لسقوط قذيفتين على منزله بالخرطوم. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

ويشهد السودان في الوقت الحالي، توترات بالغة أسفرت عن اشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان. وإثر التطورات الجارية، انتفض العالم أجمع خوفا من دخول السودان في دوامة عنف لا نهاية لها.

ومنذ وقت قليل، طمأن الجيش السوداني المواطنين مؤكدا أن القوات المسلحة متماسكة وستحسم الموقف قريبا حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وكان الجيش السوداني، أعلن في وقت سابق سيطرته على مقر قيادة قوات الدعم السريع في قطاع كردفان، وفقا لما ذكره مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.