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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023.. استعد للمخاطر

برج الاسد
برج الاسد

مواليد برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)،  مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

﻿حل جميع المشاكل الموجودة في العلاقة الرومانسية، سيكون الأسبوع ضيقًا ومزدحمًا على الصعيد المهني وسيتم حل المشكلات المالية، مارس الرياضة واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا لحياة أفضل.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

ستخنق الأهداف جدولك وعليك أن تكون مستعدًا لقبول ذلك، سوف يرى المؤلفون العمل يتم نشره، قد يجد السياسيون النجاح في مهمتهم، يمكن لرواد الأعمال تكوين شراكات جديدة مع التأكد من استعدادك للمخاطر.

برج الأسد اليوم على المستوى الصحي

أنت بحاجة لبدء ممارسة الرياضة، المشي في الحديقة في الصباح الباكر سوف ينعش عقلك وجسمك، مارس التأمل كل صباح لتحمل ضغط العمل، أولئك الذين يعانون من الربو يحتاجون إلى القيام بتمارين التنفس.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

لن تنشأ مشاكل جديدة في حياتك العاطفية، لكنك تحتاج إلى حل المشكلات القائمة، اقضِ المزيد من الوقت مع شريكك وقد تخطط أيضًا لتناول عشاء أو عطلة. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

هناك العديد من الأشخاص الذين يستهدفون ثروتك ويجب أن تكون حذرًا بشأن هؤلاء الأشخاص، هذا هو الوقت المناسب لسداد جميع القروض وإغلاق الالتزامات المالية، قد تؤثر بعض الأزمات المالية سلبًا على الأشخاص الذين يتعاملون مع أعمال البناء. 

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