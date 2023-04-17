فقدت الوعي.. جوري بكر " وداد" تكشف أصعب مشاهدها في جعفر العمدة..فيديو

كشفت الفنانة جوري بكر عن أصعب مشاهدها في مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان.

وقالت جوري بكر :" مشهد الشبشب كان من أصعب المشاهد لأنه كان كبير وتمت إعادته أكثر من مرة ".



أضافت:" شعرت ان الدم في رأسي حقيقي وكنت أضرب نفسي بشدة في هذا المشهد لدرجة أن محمد رمضان قالي براحة شوية ".

تابعت :" وكان الأكثر صعوبة هو مشهد الحارة فقد فقدت الوعي وأغمى عليا في الشارع ورجلي اتلوت ".



جوري بكر وماري منيب:

كشفت الفنانة جوري بكر ؛ حقيقة صلة قرابتها بالفنانة ماري منيب بسبب الشبه بينهما .

وقالت جوري بكر خلال ندوتها في موقع صدى البلد :" ليا الشرف اني أكون من أقارب الفنانة الكبيرة ماري منيب ؛ ولكن انا للاسف مش من أقاربها".

أضافت:" انها دخلت مجال الاعلام لكي يكون خطوة لدخولها التمثيل حيث تتعلم الوقوف امام الكاميرا وطريقة الالقاء ".

تابعت :" استاذ محمد سامي قالي هتعملي دور مهم ورئيسي والممثلون اللي معانا قالولي الدور حلو أوي ومستفز ".

جوري بكر في صدى البلد :



حلت الفنانة جوري بكر ضيفة على موقع صدى البلد لتكريمها عن اخر أعمالها مسلسل جعفر العمدة .

وتحدثت جوري عن شخصية وداد وعم اصعب المشاهد التي قامت بها وعن مشهد الزفاف .

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”