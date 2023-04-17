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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023.. لا تتسرع

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، غالبًا ما يكون الجوزاء شخصًا ممتازًا، يتيح لهم اهتمامهم بالعديد من المجالات المختلفة إجراء اتصالات سريعة بسلاسة مع جميع أنواع الأشخاص المختلفة.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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قد تحصل علاقتك على موافقة والديك، يجب معالجة جميع التحديات في الحياة العاطفية، كن محترفًا في وظيفتك ومن الممكن القيام برحلة مشي لمسافات طويلة. 

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

يمكن أن تكون هناك محاولات لتشويه صورتك المهنية ولكن عملك سيتحدث نيابة عنك، النصف الأول من الأسبوع ليس بهذه الإيجابية، وعليك تجنب اتخاذ قرارات حاسمة في النصف الأول من الأسبوع.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد يعاني بعض الأشخاص من آلام في المفاصل والركبتين، اشرب الكثير من الماء واستبدل العناصر الدهنية والزيتية في القائمة بالعصير الطازج والخضروات.

برج الجوزاء اليوم عاطفياً

لا تدع العواطف تخرج عن نطاق السيطرة لأنه بمجرد تركها ، لا يمكن إرجاع الكلمات، هذا قد يؤدي إلى الفوضى في علاقة حبك، لا تقل أبدًا أي شيء قد يهين حبيبك.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

يجب تجنب عطلة نهاية الأسبوع حصريًا حتى تشعر الأسرة بالاسترخاء الذهني، خذ إجازة إلى قمة تل أو بلدة شاطئية. 

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