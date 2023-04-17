أحمد فهمي يكشف سبب ابتعاده عن الكوميديا.. فيديو

كشف النجم أحمد فهمي سر ابتعاده عن الكوميديا هذا العام ومشاركته في مسلسل سره الباتع.

وقال أحمد فهمي خلال ندوته في موقع صدى البلد :" كنت ساشارك في عمل كوميدي هذا العام ولكن في اخر وقت عرض عليا سره الباتع وقررت ان أخوض الموسم به".

اضاف:" فيلم العارف كان نقله بالنسبة لي وابتعدت عن الكوميديا وكان نقطة انطلاقة جديدة ليا بعيدا عن الكوميديا ".



حل النجم أحمد فهمي ضيفا على موقع صدى البلد ؛ لتكريمه عن اخر نجاحاته وهو مسلسل سره الباتع الذي يخوض به السباق الرمضاني .

وكشف أحمد فهمي عن اسرار كثيرة عن العمل وعن الصعوبات التي واجهها اثناء التصوير وعن رد فعل الجمهور .

أحداث مسلسل سره الباتع:

مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال سره الباتع:

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي،وأحمد السعدني وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاحعبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.