الجيش السوداني يعتذر للشعب ويطالب قوات الدعم السريع بالانضمام للقوات المسلحة

طالب الجيش السوداني اليوم، منتسبي الدعم السريع الشرفاء بتوجيه طاقاتهم بين إخوانهم في الجيش خدمة للوطن. مضيفا، أنه سيظل على العهد ولن يتراجع عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزم به.

وتابع: قواتنا تصدت لخطر داهم لم يسبق أن عايشته بلادنا من قبل. كما اعتذر الجيش للمواطنين عن الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب بسبب تمرد قيادة الدعم السريع. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

ودعا الجيش السوداني منتسبي الدعم السريع الذين قدموا لبلادهم خدمات جليلة للانضمام إلى القوات المسلحة.

كما أضاف الجيش، نحن نربأ بعناصر الدعم السريع الشرفاء أن يكونوا مطية لخدمة أهداف وأجندة لشخص واحد.

وسيطر الجيش السوداني على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي ومعسكر كرري بشمال أم درمان.

ومن ناحية أخري، أكد الجيش السوداني، أن الموقف العام مستقر وجرت اشتباكات محدودة مع الميليشيا المتمردة حول محيط القيادة العامة.