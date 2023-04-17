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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تقديم أضخم وجبة لـ سجين قبل تنفيذ حكم الإعدام ضده.. ما قصته؟

صدى البلد

كانت الأمنية الأخيرة لـ  قاتل أمريكي محكوم عليه بـ الإعدام في جريمة قتل رجل آخر، هي الحصول على وجبة شهية تعتبر هي  أكبر وأضخم وجبة يتم تقديمها لـ  محكوم عليهم بالإعدام في كل العصور في سجن ميسيسيبي.

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قام جاري كارل سيمونز جونيور ، المعروف باسم "الجزار" ، بتقطيع "جيفري وولف" وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا ، بسبب حادثة تتعلق بالمخدرات وحُكم عليه بالإعدام بسبب جرائمه.

ولم يكتفي بقتله بل قام بإطعام بقايا "وولف" للتماسيح في عام 1996 ، وبعد 16 عامًا سيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه ولكنه طلب وجبة أخيرة ضخمة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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شملت الوجبة العديد من الأصناف في طبق نهائي ضخم جدًا، وكانت عبارة عن أكثر من نوع بيتزا  بمختلف الاطعمة، وزجاجة مشروب غازي كبيرة وبطاطس والحلو آيس كريم، لتكن محصلة الوجبة 29 ألف سعر حراري.

قاتل جريمة الإعدام وجبة اكبر أضخم وجبة ميسيسيبي

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