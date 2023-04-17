عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الصيني يرد على عبور مدمرة أمريكية لمضيق تايوان

الجيش الصيني
الجيش الصيني

أكد الجيش الصيني، اليوم الاثنين، أنه تابع وراقب عبور المدمرة الأمريكية "ميليوس" لمضيق تايوان أمس.

وكانت أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الإثنين، عبور المدمرة "ميليوس" عبر مضيق تايوان أمس الأحد.

وكان التلفزيون الرسمي الصيني، أفاد منذ أيام بأن الصين أجرت مناورات عسكرية صاروخية في منطقة شينجيانج، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة دفاع تايوان رصد 4 طائرات عسكرية صينية و8 سفن حربية حول تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت الوزارة أعلنت، أن الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة الأحد في 16 أبريل بسبب "أنشطة فضائية"، فيما قالت الحكومة إن الحظر الجوي سيؤثر على حوالي 33 رحلة جوية.

وأوردت الوزارة أن "الصين أقامت بصورة أحادية منطقة حظر جوي في مناطق تتقاطع فيها العديد من المسارات الدولية بذريعة أنشطة فضائية"، مشيرةً إلى أن إغلاق الأجواء سيستمر 27 دقيقة.

مناورات عسكرية البحرية الأمريكية الحظر الجوي البحرية الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكية يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

2900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

بعد أنباء الكسوف|بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن هلال شوال وموعد عيد الفطر

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

ترشيحاتنا

اعتراف أمريكي.. الدولار في خطر لهذا السبب

اشتباكات السودان.. من الانتشار غير القانوني إلى المواجهة العسكرية

خلو 8 مسلسلات من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في رمضان 2023

ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة؟

دعاء واحد تردده بعد صلاة ركعتين يقضى الله حاجتك

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| طبيب يحذر من تناول هذا المشروب مع الملوحة...ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة؟

صورة جوري بكر في الحمام تثير الجدل على السوشيال ميديا

سفرة شم النسيم... طريقة عمل رنجة بالبطاطس وسلطة البطارخ

قبل ما تاكل الفسيخ والرنجة.. جمال شعبان يقدم نصائح لتفادي الخطر

فيديو

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ