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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| لحظة إعلان الناطق باسم قوات الدعم السريع انشقاقه وانضمامه للجيش السوداني

المتحدث باسم قوات
المتحدث باسم قوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، اليوم الإثنين، انشقاق المتحدث باسم قوات الدعم السريع عن المتمردين وانضمامه إلي الجيش.

وجاء في بيان نشرته القوات المسلحة السودانية ، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن: "الرائد نجم الدين إسماعيل الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع المتمردة يعلن انسلاخه عن المتمردين وانضمامه لقواتكم المسلحة ليقاتل جنبا إلى جنب لإنهاء التمرد".

وقبل قليل، أعلن الجيش السوداني أن :"العميد الركن محمد صالح محمد أحمد أبو حليمة ينشق عن متمردي الدعم السريع وينضم بقواته لمناصرة الجيش السوداني".

وقدم الجيش السوداني دعوة لمنسوبي الدعم السريع للمسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة .

وقال الجيش السوداني في بيان له: "تتقدم لكم قواتكم المسلحة بالتحية والتقدير، كما وتعتذر عن الظروف الصعبة التي يعايشها شعبنا خلال هذه الأيام، والتي خلقها تمرد قيادة الدعم السريع غير المبرر على الدولة، ونثمن صبر ومساندة شعبنا لجيشه الوطني الذي لم يكن مثارا للشك على مدى تاريخه الطويل، ونرفع أهم القبعات احتراما على وقفتهم الصلبة خلف جيشهم خلال هذه المحنة الوطنية". 

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