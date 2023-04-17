استخدموا مركب صيد .. تفاصيل سرقة أجزاء من كوبرى يالبحيزة



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحمودية بمديرية أمن البحيرة من (محامى- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص) بإكتشاف موظف بإحدى الهيئات الحكومية من فك جزئين من أحد الكبارى بدائرة المركز (أحدهما موجود أسفل الكوبرى والجزء الثانى سقط بمياه ترعة المحمودية).

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، حيث قرروا بقيامهم بقطع كمرة حديد أسفل القاعدة الخرسانية للكوبرى وتجزئتها إلى جزئين بإستخدام "2 قارب صيد – إسطوانة أوكسجين – لمبة لحام" وبيعها لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة- مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه والكمرة الحديد، وأرشدوا عن الأدوات المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.