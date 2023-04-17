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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آخر عرض في رمضان.. أحدث موبايل Note في حدود 6000 جنيه بس

تقدم شركة شاومي
تقدم شركة شاومي هاتفها الجديد الـ Xiaomi Redmi Note 12 5G ب

تقدم شركة شاومي  هاتفها الجديد الـ Xiaomi Redmi Note 12 5G بمواصفات جيدة ليكون بمثابة التطوير والتحديث لهاتفها السابق الـ Xiaomi Redmi Note 11 حيث يأتي بشاشة AMOLED أكبر نسبياً ومعدل تحديث أعلى مع استخدام معالج جديد كليا Snapdragon 4 Gen 1 ليكون الأداء أفضل نسبياً مع كاميرا خلفية ثلاثية مع إستخدام نفس سعة وسرعة الشحن للبطارية.

 

ولحسن الحظ يوجد هاتف شاومي Redmi Note 12 5G بخصم كبير على موقع أمازون الهند فيبلغ سعره بعد الخصم 18 ألف روبية هندية (أي تقريبا 6000 جنيه مصري).

آخر عرض في رمضان..أحدث موبايل Note في حدود 6000 جنيه بس

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12 5G

 

يأتي هاتف شاومي Redmi Note 12 5G الجديد، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بقياس 6.67 بوصة ، بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل.

 

أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكم حيث يأتي من نوع Snapdragon 4 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 619 .

 

يتوفرهاتف شاومي Redmi Note 12 5G بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية ، الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت من نوع LPDDR4X . كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 1 تيرا بايت مكان الشريحة الثانية .

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يقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 5G الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية وتأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش . الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 .

 

ويدعم هاتف شاومي Redmi Note 12 5G البطارية بسعة 5000 مللي مع شحن سريع بقوة 33 واط .

شاومي Redmi Redmi Note Redmi Note 12 5G أحدث هواتف شاومى 2022

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