وزير خارجية النمسا يطلق من فيتنام حملة لدعم الموقف الأوروبي في الأزمة الأوكرانية

أطلق وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج، اليوم الاثنين، حملة في فيتنام لتعزيز التعاون وتنمية الفرص الاقتصادية للشركات النمساوية، إضافة إلى دعم الموقف الأوروبي في الأزمة الأوكرانية.



وقال شالنبيرج - في تصريح عقب اجتماع مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون في هانوي - "إنه في ضوء الأوقات الحالية المضطربة علينا أن نبحث عن شراكات جديدة وموثوقة".



وأشار إلى أن العلاقات مع فيتنام في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مضيفا أن النمسا وفيتنام لديهما مصلحة مشتركة في عالم تٌحترم فيه المعاهدات وسلامة أراضي الدول وسيادتها.

