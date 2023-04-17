بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول طرح بنك التنمية الصناعية شهادة جديدة تحت مسمى (اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدما) بعائد تراكمي 39%.

ووفقا لما أعلنه البنك، تبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات ويتم الحصول على العائد لليوم الثاني للشراء دفعة واحد مقدما.

وحدد بنك التنمية الصناعية الحد الادني لشراء الشهاده بـ 50 ألف جنيه للمرة الأولي ويمكن زيادة المبلغ بمضاعفات الـ 5 آلاف.

وعن شروط الاسترداد، يمكن للعميل استرداد الشهاده بعد 6 أشهر من تاريخ ربطها بعد تطبيق غرامات الاسترداد التي تصل إلى 7‎%‎ خلال العام الأول و 6‎%‎ خلال العام الثاني و5‎%‎؜ اذا تم الكسر خلال العام الثالث.

كما يمكن للعميل الحصول على قرض بضمان الشهاده يصل إلى 50‎%‎؜ من قيمه الشهادة.

ورفع عدد من البنوك العائد على الشهادات بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة، كما طرح عدد من البنوك شهادات جديدة بفائدة مرتفعة بعائد يصرف سنويًا وشهريًا أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك ناصر..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو