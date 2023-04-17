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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح الشواطئ والمتنزهات بجنوب سيناء وإقبال ضعيف في نهار رمضان

الشواطئ تتزين بشرم
الشواطئ تتزين بشرم الشيخ

شهدت الحدائق والشواطئ والمتنزهات العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، إقبالا ضعيفا في نهار رمضان من قبل المواطنين تزامنًا مع الاحتفال بعيد شم النسيم.
 

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة بجميع مدن المحافظة أمام المواطنين بالمجان، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم؛ لإضفاء جو من السعادة والفرحة لهم، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميداني على الحدائق والمتنزهات وخاصة الشواطئ للتأكد من وجود منقذين، والحد من الأفعال والسلوكيات غير الإيجابية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.
 

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، أن الوحدات المحلية والمديريات ترفع حالة الاستعدادات القصوى بالقطاعات الخدمية والحيوية، وشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك؛ لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين وزائري المحافظة.


وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إن الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة بالمدينة تشهد إقبالا ضعيفا في نهار رمضان خلال عيد شم النسيم، ومن المتوقع أن يقبل المواطنون عليها بداية من قبل الإفطار وحتى السحور.


وأوضح أن المدينة أنهت استعدادها لاستقبال أعياد الربيع، وعيد الفطر المبارك، من خلال حملات لصيانة ونظافة الميادين والحدائق والشواطئ، وتزويد الشواطئ بالخدمات، ومنقذين على كل شاطئ، ووضع علامات داخل البحر حتى لا يتخطها المواطنون خلال السباحة، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور، ومديرية الأمن، والإسعاف؛ لتكثيف الدوريات الأمنية، وحملات المرور، وتمركز سيارة إسعاف على كل شاطئ.

ومن جهته، قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن الإقبال ضعيف على شواطئ المدينة خلال عيد الربيع في نهار رمضان، مؤكدًا أن نسبة الحجوزات بالفنادق السياحية بالمدينة بلغت 100% خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال زائري المدينة خلال الفترة المقبلة، واتخاذ التدابير الخاصة بتوفير أجواء ممتعة للمواطنين وزائري المدينة.


وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات الخاصة بسلامة وأمن المواطنين، خاصة أن المدينة تشهد إقبالًا سياحيًا خلال الموسم الصيفي من جميع المحافظات المصرية خاصة خلال الإجازات الأسبوعية، والأعياد والمناسبات المختلفة.

الشواطئ

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اخبار جنوب سيناء شم النسيم اقبال الشواطئ فتح

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