البعثة الأممية بالسودان تدعو إلى هدنة لتأمين حصول المدنيين على المساعدات

دعت البعثة الأممية بالسودان إلى هدنة في البلاد، مشيرة إلى حثها الجيش السوداني وقوات والدعم السريع على الهدنة وأن الآلية الثلاثية تحث على ذلك، وفق ما ذكرت تقارير صحفية متفرقة.

وأكدت البعثة الأممية بالسودان أن الهدنة الإنسانية ستوفر فرصة للمدنيين للحصول على المساعدة .

كما اعتبر أمين عام الأمم المتحدة، الوضع الإنساني في السودان كارثي بالفعل.

وندد أمين عام الأمم المتحدة بشدة بالأحداث في السودان وناشد بوقف الأعمال القتالية واستعادة السلام وبدء حوار.

وفي يومها الثالث على التوالي، اشتدت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، الإثنين، بعدة مدن في مقدمتها العاصمة الخرطوم.

وتزايدت طلعات الطيران الحربي ودخلت الدبابات ساحة المعارك بشوارع الخرطوم، وسط صراع عنيف على مطاري الخرطوم (وسط) ومروي (شمال).

ومنذ ليلة الأحد/ الاثنين، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي.

يأتي ذلك، فيما أعلنت البعثة الأممية في السودان، مقتل 3 عاملين في برنامج الأغذية العالمي في دارفور.

وأوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان أن العاملين الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمال دارفور.

