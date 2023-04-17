عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تطبيق التوقيت الصيفي.. ماذا سيحدث بعد 11 يوما؟

صدى البلد

عودة التوقيت الصيفي.. أزمات متتالية وتحديات اقتصادية تضرب بالعالم، من كل اتجاه، وهو ما يدفع الحكومات لاتخاذ قرارات من شأنها موائمة هذه التحديات والتكيف معها من أجل تقليل تداعياتها وأثارها السلبية على المواطنين.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، يعد قطاع الطاقة من القطاعات التي تأثرت بشكل كبير، فلاشك أن التغيرات المناخية ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية كان لهما دور كبير في خلق أزمة عالمية بالطاقة وارتفاع تكلفتها بشكل غير مسبوق، وهو ما يدفع الدول للبحث عن حلول جديدة لحسن إدارة الأزمة.

 

تطبيق التوقيت الصيفي 2023

 

ومن هذا المنطلق لجأت الدولة المصرية لخطوة عودة التوقيت الصيفي، بعد انقطاع العمل به بجمهورية مصر العربية 7 سنوات، وذلك سعيا منها في المحافظة على استهلاك الطاقة بالنسبة للمواطنين بعد رجوعهم للمنازل من أماكن العمل أو المدارس.

وياتي اللجوء لهذه الخطة والعمل بنظام التوقيت الصيفي متزامنا  مع سعي الدولة المصرية في مواجهة تحدي البحث عن العملة الصعبة والتغلب على أزمة نقص الدولار، وزيادة الأسعار بشكل عام خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي القت بتداعياتها السلبية على الجميع.

 

عودة العمل بـ التوقيت الصيفي

 

البداية كانت مع موافقة الحكومة في مارس الماضي على مشروع قانون عودة العمل بـ التوقيت الصيفي، ليعرض بذلك على البرلمان وتتم الموافقة عليه نهائيا بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أملا في الحد من الاستخدام الكبير في الطاقة بكافة المؤسسات في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات.

وبالفعل اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي، بالتصديق عليه، ليتم العمل به بيوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الحالي الموافق 28 أبريل، أي بعد 11 يوما بدءا من الغد الثلاثاء.

 

ماذا يعني تطبيق العمل بقرار التوقيت الصيفي

 

بموجب هذا القرار سوف يتم تقديم التوقيت 60 دقيقة بدءا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري ثم يعاد تأخيرها بالخميس الأخير لشهر أكتوبر من كل عام، وذلك وفقا لما حدده مجلس الوزراء، ويأتي الهدف من هذا الامر تقليل استخدام الطاقة بالمؤسسات الحكومية والتجارية، ليكون هناك فائض يمكن الدولة من تصدير أكبر كمية من الغاز الطبيعي، ليزيد من النقد الأجنبي للبلاد.

ما هو التوقيت الصيفي

 

التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي للدولة، ويحدث مرتان في السنه ويكون كل 6 أشهر، ولا يقتصر العمل به على مصر فقط، بل توجد أكثر من دولة تعمل به، ويتم من خلاله إعادة ضبط الساعات الرسمية في أخر شهر أبريل، ويتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويترتب عليه تبكير أوقات العمل من أجل توفير الطاقة.

أهمية التوقيت الصيفي
 

وكان متحدث الحكومة السفير نادر سعد قد ذكر أهمية العمل بنظام التوقيت الصيفي قائلا انه  يوفر 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمرود البترولية، وفق دراسات اطلعت عليها الحكومة.

كما ذكر سعد السبب وراء عودة التوقيت الصيفي، وهو أن الوفرة في مخزون الطاقة، سوف يسهم في تشغيل محطات الكهرباء، وهو أمر سيسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج سوفر المورد الدولاري بشكل جيد.

التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي اهمية التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2023 موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

إعلامي شهير.. تعرف على ضيف برنامج رامز نيفر إند اليوم

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: لا حرج في عدم الإنصات للقرآن وقت العمل

هل ينذر بـ زلزال مدمر .. ثقب غامض بالمحيط الهادي | فيديو

في شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة بوصفة مميزة

أخبار التكنولوجيا|موبايل جديد من سامسونج للفئة المتوسطة.. وأفضل تليفونات HTC تغنيك عن iPhone

لم يتواجد وقت الحادث..سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات|شاهد

البابا تواضروس: أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في السودان بخير ولا توجد مشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 24 ساعة.. طريقة عمل الترمس الحلو في العيد

هتلاقي الانتريه معدي جنبك.. موضة جديدة بملابس العيد تثير الجدل على الفيسبوك

لامسلوق ولا مقلي.. البيض المخلل يشعل السوشيال ميديا في شم النسيم

اختبر قوة بصرك.. 3 بومات مختبئات بين الدجاج| هل عثرت عليها

فيديو

إفطار أسري واعتكاف.. هكذا كان يقضي رؤساء مصر السابقون شهر رمضان|فيديوجراف

مشهد مصر كلها مستنياه.. خناقة جعفر العمدة وشوقي وسيد ونعيم ضد كارم

زلزال بقوة 9 ريختر.. تحذير من هزة أرضية مدمرة.. فيديو

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ