تطبيق التوقيت الصيفي.. ماذا سيحدث بعد 11 يوما؟

عودة التوقيت الصيفي.. أزمات متتالية وتحديات اقتصادية تضرب بالعالم، من كل اتجاه، وهو ما يدفع الحكومات لاتخاذ قرارات من شأنها موائمة هذه التحديات والتكيف معها من أجل تقليل تداعياتها وأثارها السلبية على المواطنين.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، يعد قطاع الطاقة من القطاعات التي تأثرت بشكل كبير، فلاشك أن التغيرات المناخية ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية كان لهما دور كبير في خلق أزمة عالمية بالطاقة وارتفاع تكلفتها بشكل غير مسبوق، وهو ما يدفع الدول للبحث عن حلول جديدة لحسن إدارة الأزمة.

تطبيق التوقيت الصيفي 2023

ومن هذا المنطلق لجأت الدولة المصرية لخطوة عودة التوقيت الصيفي، بعد انقطاع العمل به بجمهورية مصر العربية 7 سنوات، وذلك سعيا منها في المحافظة على استهلاك الطاقة بالنسبة للمواطنين بعد رجوعهم للمنازل من أماكن العمل أو المدارس.

وياتي اللجوء لهذه الخطة والعمل بنظام التوقيت الصيفي متزامنا مع سعي الدولة المصرية في مواجهة تحدي البحث عن العملة الصعبة والتغلب على أزمة نقص الدولار، وزيادة الأسعار بشكل عام خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي القت بتداعياتها السلبية على الجميع.

عودة العمل بـ التوقيت الصيفي

البداية كانت مع موافقة الحكومة في مارس الماضي على مشروع قانون عودة العمل بـ التوقيت الصيفي، ليعرض بذلك على البرلمان وتتم الموافقة عليه نهائيا بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أملا في الحد من الاستخدام الكبير في الطاقة بكافة المؤسسات في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات.

وبالفعل اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي، بالتصديق عليه، ليتم العمل به بيوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الحالي الموافق 28 أبريل، أي بعد 11 يوما بدءا من الغد الثلاثاء.

ماذا يعني تطبيق العمل بقرار التوقيت الصيفي

بموجب هذا القرار سوف يتم تقديم التوقيت 60 دقيقة بدءا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري ثم يعاد تأخيرها بالخميس الأخير لشهر أكتوبر من كل عام، وذلك وفقا لما حدده مجلس الوزراء، ويأتي الهدف من هذا الامر تقليل استخدام الطاقة بالمؤسسات الحكومية والتجارية، ليكون هناك فائض يمكن الدولة من تصدير أكبر كمية من الغاز الطبيعي، ليزيد من النقد الأجنبي للبلاد.

ما هو التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي للدولة، ويحدث مرتان في السنه ويكون كل 6 أشهر، ولا يقتصر العمل به على مصر فقط، بل توجد أكثر من دولة تعمل به، ويتم من خلاله إعادة ضبط الساعات الرسمية في أخر شهر أبريل، ويتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويترتب عليه تبكير أوقات العمل من أجل توفير الطاقة.

أهمية التوقيت الصيفي



وكان متحدث الحكومة السفير نادر سعد قد ذكر أهمية العمل بنظام التوقيت الصيفي قائلا انه يوفر 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمرود البترولية، وفق دراسات اطلعت عليها الحكومة.

كما ذكر سعد السبب وراء عودة التوقيت الصيفي، وهو أن الوفرة في مخزون الطاقة، سوف يسهم في تشغيل محطات الكهرباء، وهو أمر سيسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج سوفر المورد الدولاري بشكل جيد.