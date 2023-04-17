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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

الفنان حمادة هلال
الفنان حمادة هلال

حمادة هلال ..  بدأ مشوار الدراما بمسلسل ولي العهد عام 2015 ، وعلى الرغم من كونه وقتها جديدا على الوسط الدرامي إلا أن من أول عمل درامي كان النجاح حليفه ، وعام ورا عام ومسلسل ورا مسلسل حتى أصبح الجمهور يستنى مسلسله كل عام.

حمادة هلال: لم أجرؤ على تقديم مشهد به طلاسم حقيقية.. ومشاهد المغارة أصعب حاجة فى المسلسل.. والجمهور هو من يدفعني لتقديم أجزاء جديدة من المداح| حوار


حمادة هلال في صدى البلد

 

النجم حمادة هلال استطاع للسنة الثالثة على التوالى فى خلق حالة فنية مختلفة فى دراما رمضان بقصة صابر المداح ، صدى البلد التقطت بحمادة للحديث عن نجاح الجزء الثالث من المداح وأيضا كواليس تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج وهل بالفعل كان يقول طلاسم حقيقية فى بعض المشاهد.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات النجم حمادة هلال لموقع صدى البلد عن مسلسل المداح . تابع الفيديو جراف التالي

حمادة هلال بمسلسل ولي العهد عام 2015 صابر المداح صدى البلد نجاح الجزء الثالث طلاسم حقيقية

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