طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

حمادة هلال .. بدأ مشوار الدراما بمسلسل ولي العهد عام 2015 ، وعلى الرغم من كونه وقتها جديدا على الوسط الدرامي إلا أن من أول عمل درامي كان النجاح حليفه ، وعام ورا عام ومسلسل ورا مسلسل حتى أصبح الجمهور يستنى مسلسله كل عام.



حمادة هلال في صدى البلد

النجم حمادة هلال استطاع للسنة الثالثة على التوالى فى خلق حالة فنية مختلفة فى دراما رمضان بقصة صابر المداح ، صدى البلد التقطت بحمادة للحديث عن نجاح الجزء الثالث من المداح وأيضا كواليس تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج وهل بالفعل كان يقول طلاسم حقيقية فى بعض المشاهد.

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