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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل سره الباتع الحلقة 27 .. تأريخ مظاهرات الشعب المصري ضد الإخوان والمعزول

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع الحلقة 27

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 27، تأريخا لمظاهرات الشعب المصري، وانتفاضته ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ورئيسهم المعزول، ومرشدهم، خلال عام 2012، وعرضت الحلقة مشاهد حقيقية، من جرائم الجماعة الإرهابية، بتعذيب الثوار المصريين، بطريقة بشعة.

 

مسلسل سره الباتع الحلقة 27 

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 27، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

ويبدأ مسلسل سره الباتع الحلقة 27، بالإعداد لحفل زفاف حامد (أحمد السعدني) وصافية (حنان مطاوع)، بينما تتحرك مشاعر والدة الأخيرة (عايدة رياض) وتوافق على الزواج، وتذهب إلى حفل الزفاف. 

يقام حفل زفاف حامد وصافية مع زفاف بشار وسعاد، بين رجال المقاومة المصرية، بأجواء مبهجة، في الوقت الذي يقوم فيه جنود الحملة الفرنسية، بمهاجمة منزل حامد، للقبض على أمه (هالة صدقي) فيثور أهل قرية شطانوف ضد الجنود الفرنسيين، فيتم قتل أم حامد، وسالم، ويفر الفرنسيين هاربين بعدها. 

وتنتقل أحداث مسلسل سره الباتع إلى عام 2012، حيث يتم تأريخ مظاهرات الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية ورئيسهم المعزول ومرشدهم، يتم عرض مشاهد حقيقية لجرائمهم، بتعذيب الثوار المصريين ضدهم، بطريقة بشعة. 

 

تتر مسلسل سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “فيسبوك” صورا تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتر مسلسل سره الباتع . 

وعلق خالد يوسف قائلاً: "مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات  مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقى في وجدان الناس".

 

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعرض علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الإلكترونية. 

لمشاهدة برومو المسلسل اضغط هنا 

 

أحداث مسلسل سره الباتع 

 مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني. 

 

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي،  وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

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