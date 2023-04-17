زينة تكشف أسرار ارتباطها بالفنان تامر عبدالمنعم

أكدت الفنانة زينة، أن ارتباطها بالفنان تامر عبدالمنعم لم يكن غلطة، حيث إنهما أصدقاء وزوجته الحالية صديقتها، وهي تحبه وهو شخص جيد ومحترم.

وأوضحت "زينة"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنهما تزوجان في وقت مبكر، حيث إنها لم تكن قادرة على الاختيار في هذا التوقيت.

وتابعت: "تامر صديق وصاحب وأولاده أصحاب ولادي"، منوهة بأنها عند الارتباط به لم تكن تمثل وهو كان رافض للدخول في المجال الفني، بالإضافة إلى عائلتها.

ونوهت بأن الوسط الفني ليس به أي واسطة، متابعة: "في ناس مصممة تستخدم الواسطة طول الوقت"، منوهة إلى أن نهاد رمزي هي من ساندتها في بداية عملها بالمجال الفني