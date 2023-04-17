زينة: بحب محمد سعد.. ومتصدقوش اللي بيتقال عليه

كشفت الفنانة زينة، عن تعلقها وحبها بالفنان الكبير محمد سعد، قائلة :" ألطف وأطيب شخص من الممكن أن تتعامل معه طوال حياتها.

وأوضحت "زينة"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تتمنى تكرار التجربة الفنية مع محمد سعد، مضيفة: "نفسي اشتغل مع محمد سعد.. بحبه جدًا وبحب اتابع أعماله.. راجل طيب ومتصدقوش أي حاجة بتتقال عنه".

وأشارت إلى أنها أعتادت على أن تحضر المهرجانات الفنية والسينمائية حال وجود فيلم لها أو تقدم الجوائز، موضحة أن من يذهب للمهرجانات لديهم خلفية فنية كبيرة ويمتلكون أعمال كبيرة