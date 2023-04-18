مش عايزة أتجوز.. وكنت بحب أبو ولادي.. تصريحات جريئة للفنانة زينة

حلت الفنانة زينة، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

مش عايزة أتجوز

وقالت زينة: "لا يمكن مقارنة الأموال بالمشاعر في أي شيء، مضيفة: "أتعامل مع عائلتي بالمشاعر وليس الأموال".

وقالت زينة: "الحياة ترتبط بالفلوس"، مضيفة: "أنا مش عايزة أتجوز وفكرة الزواج بالنسبة لي مرفوضة بشكل تام".

وتابعت زينة: "لو اللي هيتقدملي فقير أنا معنديش مشكلة لكن الكلام ده لو فكرت في الموضوع لكن الزواج موضوع مقفول بالنسبة لي".

بكره الكذب

قالت زينة:" أكره الكذب ولو وجدته في أي شخص يسقط من نظري،ومش بشوف الرجل الندل، وأنا شخصيتي قوية ومن يقف امامي يرتبك وبيخاف يعترف بأي شيء ".

وتابعت زينة:" لما بتعصب بكون واحدة تانية وبخوف"، مضيفة:" عمري ماشفت في حياتي رجالة بخيلة ووالدي كان رجلا كريما ".

وأكملت زينة:" للأسف اشتغلت كتير في أعمال عشان الفلوس،واشتغلت فيلم مع إلهام شاهين بدون أموال".

مش هشتغل مع محمد سامي تاني

أكدت الفنانة زينة، أن المنتج محمد السعدي هو من أقنعها بالمشاركة في مسلسل "جعفر العمدة"، مشددة على أنه كان مهتما جدًا وحاول معها كثير جدًا وتحترمه لأنه منتج محترم.

وأضافت "زينة"،، أنه كان في منتهي الاحترام والتقدير، مشيرة إلى أن كان ساند لها في أي فترة، مؤكدة أن المسلسل "نمبر وان"، واسم محمد رمضان هو السبب في موافقتها على المشاركة في العمل.

وتابعت: "معنديش نقطة خلاف مع المخرج محمد سامي، لكن مش هشتغل معاه تاني"، مشددة على أنها عملت معه لمرة ولا تريد أن تكرر التجربة مرة أخرى، منوهة إلى أنها حرة في اختيارها.

نادية الجندي

وأشادت زينة، بالفنانة الكبيرة نادية الجندي، قائلة "لو طلبتني في دور عاشر هوافق فورا، وأنا بحب نادية الجندي ودعمتني كثيرا وأقدر مشوارها الفني وبغير عليها جدا وعلى اسمها الكبير".

وأضافت زينة "نادي الجندي إنسانة مهذبة وبنت ناس وعائلتها محترمة وتتميز بالجدعنة".

وتابعت زينة "نادية الجندي ثروة قومية وقامت بتصوير أفلام مهمة في تاريخ مصر وعلينا ألا نسيء لها مطلقا".

كنت بحب أبو ولادي

وأكدت زينة، أنها لا تكره الزواج والرجال، مضيفة:" :" انا متعقدتش من تجربتي السابقة، وأنا بحب ولادي أوي ومعنديش رفاهية الحب لشخص أخر وأنا مش عايزة أكون انانية ووقتي كله لولادي وشغلي ".

وأضافت زينة :" معنديش وقت أعطيه لشخص آخر ولو عندي وقت هخليه لنفسي ".

وتابعت زينة:" أنا كنت بحب أبو ولادي ومينفعش لما يكون عندي ولاد هيبقوا رجالة أقول إني بحب حد غير أبوهم".

وتحدثت الفنانة زينة، عن مشكلتها مع والد أبنائها، قائلة إن مشكلتها الأخيرة شخصية، والجمهور تدخل، منوهة بأنه لا يصح أن يتدخل أحد في هذه المشكلة.

وأضافت "زينة"، "أي حد داخل بينا هو خارج.. السنين هتلف ولو وقعت في أزمة هو هييجي عشان أولاده"، منوهة بأنه راجل كويس ومحترم وتكفل بأولاده ولا يجب أن يكتب أحد عن هذا الموضوع مرة أخرى.

وأوضحت بأنهما لم يصدروا المشكلة للإعلام، لكن الإعلام هو من تدخل في الموضوع، مضيفة: "محدش ليه دعوة.. بينا ولاد وهو راجل محترم وأنا ست محترمة".

تامر حسني

كشفت زينة حقيقة توتر العلاقة بينها وبين الفنان تامر حسني، قائلة :" تامر حسني أخويا وعشرة عمري ومفيش مشاكل بيني وبينه ".

وقالت زينة :" محدش يقدر يدخل بيني وبين تامر حسني وأنا مسمحاه على طول، ومعنديش وقت اعمل أصحاب وأصدقاء زي تامر حسني وتجمعني به مواقف كثيرة جيدة ".

وتابعت زينة :" أنا وتامر نتأثر ببعضنا البعض وإحنا صحاب أوي وهو بيعتبري واحد صاحبه ومش بيشوفني بنت".

معملتش عملية تجميل

أكدت الفنانة زينة، أنها لم تقم بإجراء عملية تجميل من قبل، حيث إنها تخاف أن تجري عملية التجميل، متابعة: "أنا مش طايقة مناخيري بس معملتش عملية تجميل، وبخاف من إجراء عملية تجميل.

وأوضحت "زينة"،، أنها كانت تريد أن تجري عملية تجميل لأنفها، لكن الخوف هو من عطلها ومنعها، متابعة: "محمد سامي كل شوية يقولي اعملي مناخيرك.. عملية التجميل غير جيدة".

وتابعت: ربنا يعطينا الصحة وهناك الكثير من تعرض للأذى من عمليات تجميل، وفي ناس مات من عمليات التجميل.. ليه أدفع فلوس عشان أذي نفسي".

محمد رمضان

وكشفت زينة عن رد فعلها على قيام محمد رمضان بحمل شقيقتها في كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة.

وقالت زينة :" اللقطة دي لا تضر أحد والصورة دي كانت في لوكيشن تصوير المسلسل ".

وأضافت زينة :" أختي هي الستايلست الخاص بي، وكانت بتعدل ملابس محمد رمضان وقلت لمحمد رمضان عيد ميلادها النهاردة وكنا بنهزر".

وتابعت زينة :" محمد رمضان كان بيهزر مع شقيقتي وشالها احتفالا بعيد ميلادها".

محمد سعد

كشفت الفنانة زينة، عن تعلقها وحبها بالفنان الكبير محمد سعد، قائلة :" ألطف وأطيب شخص من الممكن أن تتعامل معه طوال حياتها.

وأوضحت "زينة"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تتمنى تكرار التجربة الفنية مع محمد سعد، مضيفة: "نفسي اشتغل مع محمد سعد.. بحبه جدًا وبحب اتابع أعماله.. راجل طيب ومتصدقوش أي حاجة بتتقال عنه".

وأشارت إلى أنها أعتادت على أن تحضر المهرجانات الفنية والسينمائية حال وجود فيلم لها أو تقدم الجوائز، موضحة أن من يذهب للمهرجانات لديهم خلفية فنية كبيرة ويمتلكون أعمال كبيرة

مفاجأة لاسما ابراهيم

وفاجأت الفنانة زينة، الإعلامية أسما إبراهيم بطلب مفاجئ على الهواء قائلة: "انتي بتجيبي الناس وبتسأليهم .. تعالي اقعدي على كرسي الاعتراف".

ووجهت الفنانة زينة سؤالا للإعلامية أسما إبراهيم قائلة :" تقري وتعترفي إنك استضفتي ناس في البرنامج مش راضية على وجودهم معكي ".

وقالت أسما إبراهيم :" أقر وأعترف إني استضفت ناس مش راضية على وجودهم معي ".

وتابعت أسما إبراهيم:" أي ضيف له احترامه ولا أستطيع أن أذكر أسماء احتراما للبرنامج والقناة التي أعمل فيها ".

تامر عبد المنعم

أكدت الفنانة زينة، أن ارتباطها بالفنان تامر عبدالمنعم لم يكن غلطة، حيث إنهما أصدقاء وزوجته الحالية صديقتها، وهي تحبه وهو شخص جيد ومحترم.

وأوضحت "زينة"،، أنهما تزوجان في وقت مبكر، حيث إنها لم تكن قادرة على الاختيار في هذا التوقيت.

وتابعت: "تامر صديق وصاحب وأولاده أصحاب ولادي"، منوهة بأنها عند الارتباط به لم تكن تمثل وهو كان رافض للدخول في المجال الفني، بالإضافة إلى عائلتها.

بكاء على الهواء

ودخلت زينة في نوبة بكاء على الهواء اثناء حديثها عن والدها المتوفي، قائلة:" والدي كان راضي عني قبل وفاته بشكل كبير.. ربنا يرحمه ".

وتابعت زينة باكية:" أكتر حاجة بفتكرها من والدي ضحكته، ولو فيه ملايكة على الأرض هقول أبويا ده ملاك مش بني آدم ".

واكملت زينة:" والدي كان حنين وطيب وأنا تعبت أوي بعد وفاته، ومفيش حد زي الأب".

وتابعت زينة باكية:" بعد وفاة والدي بحس دايما إن البيت بدون باب ووجع الفراق لا يقل مطلقا ومش بنسى والدي مطلقا ".